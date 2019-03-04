تصعيد 5 مدارس بالتعليم الفنى فى القليوبية لمسابقة أفضل مدرسة فنية

القليوبية - إبراهيم سالم

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه تم تنفيذ أكبر مسابقة بين مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإجراء مسابقات لاختيار أفضل المدارس والجامعات والكليات خلال مؤتمر الشباب الذى عقد بجامعة القاهرة أواخر يوليو 2018م، وباعتبار أن عام 2019 عام التعليم، حيث تم إجراء المسابقات والتصفيات بين 40 مدرسة من مدارس التعليم الفنى، وأسفرت عن اختيار 5 مدارس فازت على مستوى المحافظة وتم تصعيدها للمنافسات على مستوى الجمهورية .

من جانبه قال المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، إنه تم تفعيل التوجيهات الرئاسية بشأن تلك المسابقات وتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة والعديد من قيادات المديرية والمجتمع المدنى ورجال الصناعة والمستثمرين وتم إجراء المنافسات بين 40 مدرسة من مدارس التعليم الفنى بنوعياتها المختلفة صناعى وزراعى وتجارى وتم فحص ملفات المدارس وتصعيد 5 منها للمنافسات على مستوى الجمهورية وهى مدرسة صناعية بنظام 3 سنوات ومدرسة صناعية نظام 5 سنوات ومدرسة تجارية نظام 3 سنوات وتجارية نظام 5 سنوات وزراعية نظام 3 سنوات.

وأشار "الصادق"، إلى أن اختيار المدارس الفائزة جاء وفقا لعدة معايير وباعتبارها مدارس فعالة فى خدمة المجتمع والتفوق فى المسابقات التى تعقد على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وتحقيقها لمراكز متقدمة، مضيفا أنه تم تسليم الملفات الفائزة للوزارة لاستكمال إجراءات التصفيات.