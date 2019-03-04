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الإثنين، 04 مارس 2019 03:13 م
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تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية

الإثنين، 04 مارس 2019 03:06 م
تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر محدد الأوزان، وسط مبيعات محلية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 714 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 822.114 مليار جنيه.
    
وبلغ حجم التداول على الأسهم 223 مليون ورقة مالية بقيمة 903 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.1 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.45% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.34%، والعرب على 5.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.31%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 28.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 107.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 138.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14815 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 18805 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1787 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 480 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
 
 

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