تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 4 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.21%رابحا عدد 11.07 نقطة، ليغلق عند مستوى 5272.71 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحا عدد 24.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% خاسرا عدد 15.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.75 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 104.7 مليون سهم بقيمة 22.3 مليون دينار كويتى عبر 4498 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.02%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "الخصوصية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.07%، تليه قابضة بنسبة 4.76%، ثم المدن بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.48% ثم السورية بنسبة 8.91%، ثم رماية بنسبة 7.36%.