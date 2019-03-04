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تأجيل محاكمة ممرض هتك عرض مريضة داخل العناية المركزة لـ 9 أبريل

الإثنين، 04 مارس 2019 12:31 م
تأجيل محاكمة ممرض هتك عرض مريضة داخل العناية المركزة لـ 9 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة ممرض، تورط فى هتك عرض طالبة أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى عقب إجراء جراحة، إلى جلسة 9 أبريل، للمرافعة.
 
وجاء فى أمر الاحالة، أن المتهم عبد "الرحمن . م . ع" ، 25 عاما ، ممرض بقسم الجراحة، هتك عرض المجنى عليها "ياسمين. م. س" ، 17عاما، طالبة، وذلك بغير قوة أو تهديد، مع إن عمرها لا يتجاوز الثامنة عشر عامًا، بأن ضمها إلى جسده واستطالت يده موطن عفتها، ولامس ظهرها وعنقها حال كونه مسئول عن ملاحظة حالتها أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة.
 
كما تحرش المتهم بالفتاة بأن وجه لها ألفاظ تحمل إيحاءات جنسية بالقول، والفعل، الغرض منها الحصول على متعة جنسية ومنفعة.
 
وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد أرقام ٢٧٦/ ٢، ٢٦٩ ، ٢٧٩، ٣٠٦ مكرر من قانون العقوبات، والمادة ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بقانون الطفل، ومن ثم وجب إحالته إلى محكمة الجنايات.
 
 
 

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