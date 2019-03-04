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"بالعصا وقطعة رخام".. إعدام سفرجى قتل مسنا خلال سرقة منزله بالعمرانية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:40 ص
"بالعصا وقطعة رخام".. إعدام سفرجى قتل مسنا خلال سرقة منزله بالعمرانية هيئة المحكمة
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بإعدام سفرجى بعد أخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاتهامه بقتل مسن خلال قيامه بسرقة محتويات سكنه بمنطقة العمرانية. 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلى أبو حليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود متولى، وسعيد برغش. 
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 17278 لسنة 2015 جنايات العمرانية، أن المتهم سيد هاشم عبد العال بكر "محبوس" 23 سنة سفرجى، لأنه فى يوم 3 أكتوبر 2015 بدائة قسم العمرانية بالجيزة، قتل المجني عليه محمود عبد الرحمن بكر حسين، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بباعث سرقته ومحتويات سكنه لسبق تردده عليه بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه مستغلا شيخوخته، وتواجده بمفرده ودلف من شرفة مسكنه متسلقا، فراح يعبث بمحتويات مسكن المجنى عليه بحثا عن شىء ذات قيمة، وما أن شهر به المجنى عليه باغته المتهم بضربه بأداة "عصا غليظة" على رأسه فخارت قواه ثم أردفه بضربة ثانية بذات الموضع بجسم صلب "قطعة رخام" قاصدا إزهاق روحه.
 
كان قسم شرطة العمرانية، قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل المجنى عليه، وفور عمل التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتم ضبط المتهم والمسروقات المستولى عليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. 

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