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الإثنين، 04 مارس 2019 01:15 م
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باكستان ترجئ فتح مجالها الجوى إلى الغد وتستأنف بعض الرحلات

الإثنين، 04 مارس 2019 12:05 م
باكستان ترجئ فتح مجالها الجوى إلى الغد وتستأنف بعض الرحلات الجيش الباكستانى
رويترز
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قالت هيئة الطيران الباكستانية إنها استأنفت الرحلات فى مزيد من المطارات لكنها أرجأت حتى غد الثلاثاء إعادة فتح المجال الجوى على مستوى البلاد وذلك وسط تراجع التوتر مع الهند بعد مواجهة دفعت الجارتين المسلحتين نوويا إلى شفا الحرب.

وأغلقت باكستان مجالها الجوى الأسبوع الماضى لكنها استأنفت بعض العمليات فى 4 مطارات يوم الجمعة. وذكرت هيئة الطيران المدنى أنه جرى فتح مطارين آخرين منذ ذلك الحين مضيفة أن من المتوقع رفع القيود غدا الثلاثاء.

وقال مصطفى بايج المتحدث باسم الهيئة لرويترز اليوم الاثنين "بعض المطارات مفتوحة" مضيفا أن المطارات فى العاصمة إسلام اباد وميناء كراتشى فى الجنوب ومدن لاهور وبيشاور وكويتا وفيصل اباد تعمل جزئيا.

ولم يفصح عن سبب تأجيل فتح المجال الجوى الذى كان مقررا اليوم الاثنين. ويأتى الاستئناف الجزئى للرحلات بعد أسبوع من التوتر الذى خف فيما يبدو بعد أن أطلقت باكستان سراح طيار هندى سقطت طائرته خلال اشتباك فوق منطقة كشمير المتنازع عليها يوم الأربعاء.

وتعطلت الرحلات بين أوروبا وآسيا مما أثر على آلاف المسافرين لكن شركات الطيران تمكنت فى وقت لاحق من تحويل مسار كثير من رحلاتها عبر الصين بعدما كانت تمر فوق باكستان فى العادة.

 

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