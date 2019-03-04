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انتحار تلميذ بالإعدادية بسبب كثرة سفر والده للخارج بأخميم سوهاج

الإثنين، 04 مارس 2019 06:38 م
انتحار تلميذ بالإعدادية بسبب كثرة سفر والده للخارج بأخميم سوهاج جثة
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى ساقلتة المركزى بسوهاج تلميذا فى المرحلة الإعدادية، جثة هامدة بعد أن قام بشنق نفسه باستخدام حبل قام بربطه بإرجوحة لمروره بأزمة نفسية لكثرة سفر والده للخارج.

 

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مستشفى ساقلته المركزى بوصل "على . م . ك" 14 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية يقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

 

انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والمقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أمين و الجنائية، وتبين من التحريات التى أشرف عليها لعميد عبد الحميد ابو موسى مدير إدارة البحث الجنائى أن المجنى عليه حضر من مدرسته وأغلق على نفسه غرفته وعندما ذهبت اليه والدته ليتناول وجبة الغداء، وجدته قد شنق نفسه بحبل معلق فى إرجوحة.

 

وتبين من التحريات أن المجنى عليه مر بأزمة نفسية عقب لكثرة سفر والده للخارج ورغبته فى عدم سفره مرة آخر ي، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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