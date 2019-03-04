النفط يرتفع بفعل آمال اتفاق التجارة وخفض إمدادات أوبك

(رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بخفض إنتاج أوبك، وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذى كبح نمو الاقتصاد العالمى.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 65.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3% عن آخر تسوية.

وبلغت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3%.

يأتى تحسن الأسعار عقب تقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من إنهاء نزاعهما التجارى المستعر منذ عام.

وقال مصدر مطلع على المحادثات أمس الأحد، يبدو أن البلدين اقتربا من اتفاق سيلغى رسوما أمريكية على بضائع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار، مع تعهدات من بكين بتغييرات اقتصادية هيكلية وإلغاء الرسوم التى فُرضت بشكل انتقامى على بضائع أمريكية.