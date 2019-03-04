وأضاف المركز ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد ، أنه وفقا للقرار المتخذ في الأول من مارس خلال جلسة مشتركة للهيئات السورية والروسية الخاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن ، ومن أجل منع وقوع كارثة إنسانية في مخيم الركبان، سيرت قافلة من الحافلات إلى نقطة تفتيش جليب لنقل الراغبين من سكان مخيم الركبان دون عوائق من منطقة التنف إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وشدد على أن الحكومة السورية تضمن أمن النازحين المؤقتين وتسهيل إجراءات استعادة وثائقهم، موضحا أن هذه البيانات أبلغ بها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا.