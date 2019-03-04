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المجتمعات العمرانية" تحذر من التعدى على أراضى "مدينة الوراق الجديدة"

الإثنين، 04 مارس 2019 10:27 ص
المجتمعات العمرانية" تحذر من التعدى على أراضى "مدينة الوراق الجديدة" عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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حذر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين والجهات المختلفة، من التعدى على الأراضى الواقعة داخل قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذراً من تعامل أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، على تلك الأراضى دون الرجوع للجهاز، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قِبَلِ الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.


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