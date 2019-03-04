"المباحث" تتحرى عن عصابة سرقة "التكاتك" لكشف ضحاياهم السابقين في السلام

كتب كريم صبحى

يتحرى رجال مباحث قسم شرطة ثان السلام عن أفراد تشكيل عصابى سقطوا متلبسين بسرقة سائق توك توك بالإكراه وذلك للكشف عن ضحاياهم السابقين.

وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة ثان السلام، بلاغا من "أحمد.ع.م" سائق توك توك، اتهم فيه شخصان ( أدلى بأوصافهما التقريبية )، بأنهما استوقفاه حال قيادته "التوك توك" ملكه وطلبا منه توصيلهما لمنطقة المحمودية ، وعقب وصولهم أشهرا سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على "التوك توك" ومبلغ مالى وهاتف محمول كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وفرا هاربين.

تشكل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء الواقعة، كل من"خالد.ع.ا" 31 سنة عاطل، سبق اتهامه فى عدة قضايا، و"أشرف.ح.ا" 19 سنة عاطل.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المتهمين ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهما اعترف اللصان بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضبطت الشرطة مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النيه "أحمد.ج.أ" 29 سنة وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه.