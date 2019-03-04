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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يوما ينتهى بعيد القيامة المجيد

الإثنين، 04 مارس 2019 09:33 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يوما ينتهى بعيد القيامة المجيد البابا تواضروس
(أ ش أ)
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين، الصوم الكبير لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس فى مصر وخارجها، حيث يقام قداس يومى بعد الانقطاع عن تناول أى أطعمة حيوانية أو مشتقاتها وكذا الأسماك خلال فترة الصيام التى تصل إلى نحو 15 ساعة.

الصوم الكبير عبارة عن 3 مراحل، الأربعين المقدسة فى الوسط، ويسبقها أسبوع إما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التى لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، يعقب ذلك أسبوع الآلام، وكان فى بداية العصر الرسولى صوما قائما بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

 


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