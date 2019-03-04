"القوى العاملة" بمطروح تنظم برنامجًا تدريبيًا لـ100 سيدة على الخياطة

مطروح – حسن مشالى

تنظم القوى العاملة بمطروح برنامجا تدريبيا، فى مهنتى الحياكة والتفصيل، والطباعة على النسيج والأوانى، لمدة شهر، للفئة المستهدفة من الإناث للفئة العمرية من سن 18 إلى 45 عاما، على أن يكون من بينهن سيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات المعيلات.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، فى إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة وتنمية قدراتها، خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، مع إتاحة فرص عمل لهن، بما يوفر عائد اقتصادى لتحسين حياتهن الاجتماعية.

وأوضح فريد سنوسى مدير عام القوى العاملة بمطروح، أن التسجيل مفتوح لمدة أسبوع، من خلال التواصل مع مديرية القوى العاملة على رقمى التليفون 0464932571 و0464932149 للسيدات الراغبات فى الانضمام للبرنامج التدريبى الذى يسع لـ50 سيدة فى مهنة الحياكة والتفصيل و50 سيدة أخرى بمهنة الطباعة على النسيج والأواني، وذلك بمركز التدريب المهنى بالكيلو 7 بحى الشروق .

ووجه محافظ مطروح، بضرورة الإعلان عن البرنامج التدريبي، مع توفير مزيد من فرص التدريب للسيدات، خاصة المعيلات وذوى الاحتياجات الخاصة، مع تشجيعهن على المشاركة فى مثل هذه البرامج، لتوفير فرص عمل كريمة لهن وتوفر مصدر دخل مناسب، لمواجهة أعباء الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات.