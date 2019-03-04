القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية فى حملة بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بحملة أمنية على البؤر الإجرامية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، بقيام ضباط مباحث المديرية بحملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، وتم ضبط كلا من "عز الدين. ح" 49 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى طبنجة بلجيكى عيار 9 مم تحمل رقم 98078، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و" احمد .ف .م" 24 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع، وعدد 3 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، "سيد. ح. س" 19 عاطل ومقيم عزبة هاشم دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 20728/14، و4 طلقات من ذات العيار.

وضبط "إسماعيل. س .ق" 45 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و"عمرو.ج "48 سنة، سائق، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 30 جراما و50 قرص مخدر ومبلغ مالى 880 جنيها و2هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، و" جمال. م .ع " 38 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .

و"فؤاد .ا" 24سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.