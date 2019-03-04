القبض على عاطل وزوجته وشقيقتيه بتهمة سرقة حقائب السيدات فى القليوبية

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل وزوجته وشقيقتيه لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالطريق العام والهواتف المحمولة بدائرة القسم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، بقيام كل من"سيد.م" 31 سنة، عاطل، له معلومات جنائية وزوجته "هناء.ع.م" 25 سنة، ربة منزل، "لها معلومات جنائية"، وشقيقتيه "نظيمة، ونعمة"، جميعهم مقيمين بمنطقة مسطرد بدائرة القسم، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة حقائب السيدات بالطريق العام والهواتف المحمولة من محال بيعها.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول "بندقية خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار، وبحوزة باقى المتهمين 12 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتولت النيابة التحقيق.