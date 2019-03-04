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القبض على عاطلين لاحتجازهما موظف وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالأميرية

الإثنين، 04 مارس 2019 10:43 ص
القبض على عاطلين لاحتجازهما موظف وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالأميرية متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة الأميرية ، فى ضبط مرتكب واقعة احتجاز موظف وإكراهه على توقيع إيصال أمانة لخلافات مالية بينهما و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا من"سيد.ع.م"  55 سنة  موظف ،وقرر بتضرره من "كريم.ج.م" 35 سنة  سائق  ومقيم بدائرة القسم ، لقيامه بالتعدى عليه وإحتجازه داخل شقة  كائنة بدائرة القسم ( ملك المجنى عليه ومستأجرة للمشكو فى حقه ) وإجباره على التوقيع على إيصال أمانه على بياض كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض لوجود خلافات مالية  بينهما .

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقه ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته ( إيصال على بياض ممهور بتوقيع المجنى عليه ، السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وعلى إثر ذلك توجه المجنى عليه للشقة محل البلاغ لإنهاء تلك الخلافات فحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على أثرها المتهم باحتجاز المجنى عليه داخل الشقة محل الواقعة، وإكراهه على التوقيع على إيصال الأمانة المضبوط بحوزته تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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