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القبض على طبيب تحرش بفتاة أثناء الكشف عليها بمستشفى حكومى ببنها

الإثنين، 04 مارس 2019 11:30 م
القبض على طبيب تحرش بفتاة أثناء الكشف عليها بمستشفى حكومى ببنها اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض على طبيب ، لقيامة بالتحرش وملامسة أجزاء حساسة بفتاة ، أثناء الكشف عليها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية ، اخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بلاغ من "ا.ع" 26 سنة،حاصلة علي ليسانس حقوق مقيمة دائرة القسم ،باتهام طبيب بمستشفي حكومى يدعي"و.ا"، لقيامة بالتحرش بها مستغلا وظيفته كطبيب بالمستشفي وقيامه بالكشف عليها وتشخيص مرضها وتحد يد علاجها.

جرى اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية ، وبسؤال المشكو في حقها بمعرفة الرائد أحمد سامى رئيس مباحث القسم ، قررت أن الطبيب المذكور ، تحرش بها وقام بملامسة أجزاء حساسة بجسدها بعيدا عن مواطن الألم الذى تشعر به، وطلب منها رقم هاتفها المحمول لإقامة علاقة غير شرعية معها، فقامت علي الفور بالخروج مسرعة وحضرت لإثبات ذالك ،وبسؤال الطبيب أنكر مانسب آلية وأنه لا يعرفها ولا يعرف سبب ادعائها تحرر عن ذلك المحضر رقم 1162 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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