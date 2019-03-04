القائم بأعمال السفير الأمريكى: "كوم الشقافة" تساهم فى زيادة العائد الاقتصادى

كتبت: إنجى مجدى

شارك القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، فى الاحتفال بإتمام أعمال مشروع خفض المياه الجوفية فى مقابر كوم الشقافة.

فى تعليق له، اليوم الإثنين، قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية: "هذا الموقع له أهمية ثقافية ثرية وتتوافر به كل عوامل الجذب السياحي وزيادة العائد الاقتصادي"، واستطرد قائلاً " الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة شراكتنا مع الحكومة المصرية للحفاظ على تراث مصر الثقافي وزيادة لعمل على رفع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر".

الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية ساهمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمبلغ 5.7 مليون دولار لصالح مشروع خفض مستوى المياه الجوفية بالشراكة مع وزارة الآثار والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. ويعمل هذا المشروع على الحفاظ على هذا الموقع الأثري من عوامل التعرية ويُمكّن السائحين من الوصول إلى السراديب السفلى داخل منطقة المقابر.