الفاتيكان يعتزم الإفراج عن ملفاته السرية خلال حقبة الحرب العالمية الثانية

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أعلن البابا فرنسيس اليوم الأثنين، عن اعتزام الفاتيكان فتح الملفات السرية لحقبة البابا بيوس الثاني عشر، بابا الفاتيكان أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية، خلال شهر مارس من العام المقبل.

وقال البابا فرنسيس، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجلزية اليوم، إنه قرر أن يكون الإفراج عن أرشيف البابا بيوس الثاني عشر في الثاني من مارس عام 2020، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 81 لتولي الأخير البابوية.

وأضاف أن فترة تولي بيوس للكنيسة الكاثوليكية (1939- 1958) كانت في "واحدة من أكثر الأوقات حزناً وظلاماً في القرن العشرين.

وأوضح البابا فرنسيس أن هذه الملفات ستتطرق إلى وجهات نظر بيوس الثاني عشر تجاه الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية.

يُشار إلى أن الفاتيكان كان بشكل رسمي من المحايدين خلال فترة الحرب العالمية الثانية.