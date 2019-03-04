video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يوجه باستثمار مدينة دمياط لدعم صناعة الأثاث الوطنية

الإثنين، 04 مارس 2019 05:57 م
السيسى يوجه باستثمار مدينة دمياط لدعم صناعة الأثاث الوطنية الرئيس السيسي يوجه بجعل دمياط واجهة تسويقية أساسية
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث ورئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الراهن لمدينة دمياط للأثاث؛ والتى ستمثل أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها فى أفريقيا والشرق الأوسط، أخذاً فى الاعتبار الموقع المتميز للمدينة لقربها من مينائى دمياط وبورسعيد وإطلالها على الطريق الدولى الساحلى.

 

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بأن يتم إدارة واستثمار المدينة بالصورة المثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية فى هذا الخصوص داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تعظيم فرص الاستثمار الأجنبى بالمدينة لتكون بوابة لتصدير الأثاث المصنع فى مصر إلى المحيط الجغرافى الأفريقى والعربى، وكذلك التركيز على الارتقاء بالتدريب المهنى والتكنولوجى فى حرفة صناعة الأثاث.

 

وأوضح "راضى" أن المسئولين استعرضوا مختلف مراحل تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتى تم تشييدها على مساحة 331 فدانا وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.

 

وشهد الاجتماع عرض القيمة الاستراتيجية المضافة المنتظر أن توفرها مدينة دمياط للأثاث للدولة، بما فيها الزخم المكتسب لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخلياً ليرتفع من 12 مليار جنيه سنوياً إلى حوالى 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الأثاث الخشبى والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار سنوياً إلى حوالى 2 مليار دولار، فضلاً عن إيجاد ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل جديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

راضى: السيسى يبعث برقية لنظيره النيجيري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة

السيسى يبحث منظومة الحماية الاجتماعية.. الرئيس يوجه بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا.. والتوعية لخفض حالات الطلاق.. وتوفير المزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة

السيسي

الحكومة

وزير التنمية المحلية

دمياط




لا تفوتك
البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة