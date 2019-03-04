السيسى يوجه باستثمار مدينة دمياط لدعم صناعة الأثاث الوطنية

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث ورئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الراهن لمدينة دمياط للأثاث؛ والتى ستمثل أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها فى أفريقيا والشرق الأوسط، أخذاً فى الاعتبار الموقع المتميز للمدينة لقربها من مينائى دمياط وبورسعيد وإطلالها على الطريق الدولى الساحلى.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بأن يتم إدارة واستثمار المدينة بالصورة المثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية فى هذا الخصوص داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تعظيم فرص الاستثمار الأجنبى بالمدينة لتكون بوابة لتصدير الأثاث المصنع فى مصر إلى المحيط الجغرافى الأفريقى والعربى، وكذلك التركيز على الارتقاء بالتدريب المهنى والتكنولوجى فى حرفة صناعة الأثاث.

وأوضح "راضى" أن المسئولين استعرضوا مختلف مراحل تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتى تم تشييدها على مساحة 331 فدانا وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.

وشهد الاجتماع عرض القيمة الاستراتيجية المضافة المنتظر أن توفرها مدينة دمياط للأثاث للدولة، بما فيها الزخم المكتسب لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخلياً ليرتفع من 12 مليار جنيه سنوياً إلى حوالى 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الأثاث الخشبى والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار سنوياً إلى حوالى 2 مليار دولار، فضلاً عن إيجاد ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل جديدة.