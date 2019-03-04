السفير طارق القونى يتسلم دعوة مصر للمشاركة فى معرض الكويت للطيران 2020

كتب : أحمد جمعة

استقبل السفير طارق القوني ،سفير مصر لدي الكويت، صباح اليوم الاثنين، أحمد اسماعيل بهبهاني والذي سلمه دعوة مصر للمشاركة في معرض الكويت للطيران 2020 والذي سيقام في الفتر من 18- 15 يناير 2020 بمطار الكويت الدولي برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

يقام المعرض بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني فى دولة الكويت، وسوف يتضمن المعرض كل ما يخص قطاع الطيران المدني والعسكري والتجاري والخاص ومستلزمات المطارات، وسوف تقدم مصانع الطائرات أحدث ما لديها من صناعات تجارية وعسكرية، وطائرات رجال الأعمال والإسعاف الجوى والمروحيات، إضافة إلى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات و أجهزة ملاحة ومستلزمات المطارات المدنية والعسكرية.

يتزامن معرض الكويت للطيران مع التطورات التي سوف تشهدها الكويت في السنوات الست القادمة و التي ستنفق عليها ما يقارب 25 مليار دولار في سوق الطيران حيث سوف تواجه أعلى معدل للنمو مع عدة مشاريع لبناء مطارات والتوسع في سوق النقل الجوى ويشمل ذلك مشاريع رئيسية منها على سبيل المثال لا الحصر ،بناء مطار الكويت الدولي الجديد.