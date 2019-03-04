السجن المؤبد لعامل زراعى بسوهاج لاتجاره فى الحشيش والأفيون

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "حنفى.م.أ" 37 سنة عامل زراعى بالسجن المؤبد غيابيا وغرامة 100 ألف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش والأفيون بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأفيون المخدر بدائرة المركز، وترويجها على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم وبحوزته 22 لفافة أفيون و14 قطعة حشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.