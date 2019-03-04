أصدرت  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الإجراءات الارشادية  والتوصيات الفنية لمزراعى محصول البطاطس الصيفى   خلال شهر مارس  حول الطرق السليمة للممارسات  الجيدة  للزراعة سواء التسميد أو تجهيز الأرض ، ومكافحة آفات المحصول لزيادة الا نتاج .