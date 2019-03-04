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"الزراعة": تصدير 514 ألف طن موالح للخارج منذ بداية الموسم الجديد

الإثنين، 04 مارس 2019 06:00 ص
"الزراعة": تصدير 514 ألف طن موالح للخارج منذ بداية الموسم الجديد عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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 قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ  بدء  موسم تصدير الخضر والفاكهة  للموسم الجديد ، بلغت  صادرات الموالح 514 ألف طن إلى جميع دول العالم وجارى  الشحن والتصدير .

 وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، أن  هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن  زيادة صادرات المنتجات الزراعية   لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وأكد رئيس الحجر  الزراعى، أن هناك إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها  للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة ووقف التعامل  مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام  الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى  فى  تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حذرت الشركات المصدر من استخدام  أختام  بخلاف الأختام المعتمدة من  الحجر الزراعى،  خاصة بعد  تغيير جميع الأختام المستخدمة  لدى أجهزة الحجر الزراعى ، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية غير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أن الأختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15"  من معايير الصحة النباتية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.


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