الداخلية تضبط عصابة سرقة بطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول

كتب محمود عبد الراضي

ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول بمناطق الوجه البحرى، اعترفا بسرقة 140 بطارية وإعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمديرية بقيام "وائل ش" مُقيم بدائرة قسم حدائق القبة (بالقاهرة) وله محل إقامة آخر بدائرة مركز إطسا بالفيوم, سبق إتهامه فى 4 قضايا "شروع فى قتل, سرقة, سلاح, هروب من المراقبة" والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، و"محمد.إ" مُقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.. وآخران هاربان مقيمان بمحافظة القليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة البطاريات الخاصة بأبراج تقوية شبكات المحمول، مُتخذين من بعض محافظات الوجه البحرى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وإعتزامهم التصرف فى متحصلات جرائمهم لدى أحد عملائهم - بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

على الفور تم إعداد الأكمنة وأسفرت عن ضبط الأول، والثانى أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة المتهم الأول، وبحوزتهما (38 بطارية خاصة بتقوية أبراج شبكات المحمول ).

بمواجهتهما اعترفا باشتراكهما مع المتهمين الهاربَين فى ممارسة نشاطهما الإجرامى وقيامهم بسرقة 102 بطارية من ذات النوع، والتصرف فيها بالبيع لدى إثنين من عملائهما تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات .

باستكمال الفحص والتنسيق مع الجهات المعنية حضر مندوبى شركتى محمول، وتعرفا على المضبوطات من خلال الرقم الكودى، وأضافا بأنه مُبلغ بسرقتها.