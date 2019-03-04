الداخلية تضبط صاحب مخبز استولى على 9 أطنان دقيق مدعم بسوهاج

كتب ـ محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة، لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهود الحملات التموينية خلال 24 ساعة عن ضبط 126 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع (غير مرخص) لطحن الملح ، بدائر مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) ، لإنتاج وتعبئة ملح طعام مغشوش مُستخدماً خامات مجهولة المصدر، ومعبأة داخل شكائر مدون عليها محظور استخدامها فى التصنيع الغذائى وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة ، وتم ضبط كميات قدرها (250 طن مستلزمات إنتاج "ملح خشن" - 200 طن "ملح ناعم" معبأ منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، في السادس من أكتوبر ثان (محافظة الجيزة )، لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية (حلوى جافة) مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أى بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات قدرها ( 11,050 طن مستلزمات إنتاج " ذرة مجروشة - أرز مجروش – دقيق - سكر" - عدد 19,320 ألف عبوة حلوى جافة منتج نهائى)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ، في محافظة سوهاج لاستيلائه على كمية من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة قدرها 9,600 طن ببيعها فى السوق السوداء ، وباستكمال الفحص تببين تجميعه 205 بطاقات تموينية ذكية للاستيلاء على الدعم المقرر لها دون وجه حق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك صيدلية في العمرانية (بمحافظة الجيزة) ، لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية قدرها ( 2,098 ألفان وثمانية وتسعون عبوة وقرص خاصة بعلاج العديد من الأمراض ) مهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ، ومحظور تداولها بالأسواق ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لتحقيق تلك المستهدفات ، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز فى أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصرى ، من خلال توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية الضرورية، والتحقق من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، ووصول الدعم لمستحقيه.