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الداخلية تضبط سارق خطوط المواد البترولية في القليوبية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:01 ص
الداخلية تضبط سارق خطوط المواد البترولية في القليوبية خط غاز-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزته سلاح نارى.
 
وبدأت تفاصيل القضية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمُعينة خدمة تأمين القطاع الثانى بطريق بنها/ شبرا الحر، اشتبهت فى سيارة أثناء توقفها وسيرها ببطئ بجانب الطريق وبإستيقاف قائدها لفحصه والسيارة تبين أنه يدعى "محمد.ع" ومُقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، سبق اتهامه فى 4 قضايا  "مخدرات، سرقة " ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، وبحوزته (بندقية آلية- 3 خزن- 80 طلقة لذات العيار-  مبلغ مالى)، وبمناقشته اعترف بإشتراكه مع آخرين بسرقة أحد خطوط أنابيب البترول بدائرة مركز شرطة قليوب، وأنه كان يقوم بتأمين الطريق بالسيارة المضبوطة والسلاح النارى.
 
وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية وبالانتقال بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية للطريق، وتبين هروب المتهمين وتم ضبط "سيارة نقل أعلاها تنك بداخله حوالى 800 لتر سولار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية" والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى ملاحقة باقى المتهمين والعمل على ضبطهم والوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي.

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