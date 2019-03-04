الداخلية تضبط تاجر سلاح بالجيزة بحوزته 350 طلقة نارية

كتب ـ محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص بالجيزة لاتجاره فى الذخائر وبحوزته 350 طلقة خرطوش عيار 20مم.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام " متولى.أ" منجد بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالذخائر، مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل عمله، وبحوزته "350 طلقة خرطوش عيار 20مم" ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، ووجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.