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الحكم فى إعادة محاكمة 66 متهما بفض اعتصام النهضة 5 مايو المقبل

الإثنين، 04 مارس 2019 01:22 م
الحكم فى إعادة محاكمة 66 متهما بفض اعتصام النهضة 5 مايو المقبل محكمة - أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامح سليمان، حجز إعادة محاكمة 66 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 5 مايو للنطق بالحكم.
 
 
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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