الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية تضع قواعد للتحكم فى ضغط الدم المرتفع

كتبت أمل علام

كشفت الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية، أن ارتفاع ضغط الدم يسمى بالقاتل الصامت، حيث يتسلل إليك دون أن تدرى، ولا يظهر بأعراض ،ويمكن أن يعرضك لأمراض القلب، فارتفاع ضغط الدم ، المعروف أيضا باسم" HBP "، يساء فهمه على نطاق واسع، حيث يعتقد في كثير من الأحيان أن ارتفاع ضغط الدم يصيب أولئك الذين يتمتعون بالتوتر والعدوانية، لكن الحقيقة هو أنه ليس له علاقة بسمات الشخصية، حيث يمكن أن يصيب الشخص الهادئ أيضا.



الضغط يؤثر على جميع اعضاء الجسم

وأشارت الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية، إلى أن ارتفاع ضغط الدم "HBP"، يجعل القلب يعمل بشكل أكثر صعوبة عن الطبيعي، وإذا ترك بدون علاج، فإنه يضر ويدمر الشرايين، ويمكن أن يؤدي إلى النوبة القلبية، أوالسكتة الدماغية، والفشل الكلوي، أوتلف العين، وفشل القلب، وتراكم الدهون فى الشرايين، والتى تسمى بتصلب الشرايين.



ارقام تدل على انك مصاب بارتفاع ضغط الدم

افهم أرقامك..

يتم تسجيل ضغط الدم عادة كعددين ومكتوب كنسبة، الانقباضي: يقيس الرقم الأعلى في النسبة، و هو الأعلى، والانبساطي: يقيس العدد الأسفل في النسبة،وهو يقيس الضغط فى الشرايين بين نبضات القلب.

يرتفع ضغط دمك مع كل نبضة قلب، وينخفض عندما يرتاح قلبك من النبضات، في حين أنه يمكن أن يتغير من دقيقة إلى دقيقة، مع تغيرات في الوضعية، أو التمارين، أو الإجهاد، أو النوم، يجب أن يكون عادة أقل من 120/80 ملم زئبق للنساء فى عمر 20 سنة أو أكثر.



قياس ضغط الدم بشكل دورى ضرورى

كيفية معرفة الرقم الطبيعي لضغطك :

الطبيعي: أقل من 120 ضغط الدم الانقباضي، وأقل من 80 ضغط الدم الانبساطي

المرتفع: 120-129 الانقباضي ،وأقل من 80 الانبساطي.

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) المرحلة 1: 130-139 الانقباضي، أو 80-89 الانبساطي

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) المرحلة 2: 140 أو أعلى ضغط الدم الانقباضي أو 90 أو أعلى الانبساطي

أزمة ارتفاع ضغط الدم: أعلى من 180، أو أعلى من 120 انبساطي

وقالت الجمعية، لأن ضغط الدم يمكن أن يتذبذب، فكر فى جهاز مراقبة ضغط الدم المنزلي لتسجيل أرقامك بانتظام، يمكن أن يساعدك ذلك على مساعدة مقدم الرعاية الصحية في تحديد ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم..

وأضافت الجمعية الامريكية للسكتة الدماغية، أنه يمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم "HBP"، والوقاية منه عن طريق اتباع نمط حياة صحي، يتضمن نظام غذائي منخفض الملح، والدهون المشبعة، والكولسترول، والكحول، ويعتبر النشاط البدني، وفقدان الوزن من العوامل الرئيسية أيضًا فى تخفيض أرقام ضغط الدم، وهذه التغييرات البسيطة يمكن أن تقطع شوطا طويلا فى الحماية وخفض ارتفاع ضغط الدم.