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الجريدة الرسمية تنشر قرار الدكتورة رانيا المشاط بوقف إنشاء فروع لشركات السياحة

الإثنين، 04 مارس 2019 07:59 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الدكتورة رانيا المشاط بوقف إنشاء فروع لشركات السياحة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت – آمال رسلان
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نشرت الجريدة الرسمية،  قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

وجاء فى القرار: أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وعلى قرار وزير السياحة رقم 58 لسنة 2019 بتاريخ 28/1/2019 بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية:

وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين المؤرخة 28/2/2019 بشأن طلب إيقاف قبول طلبات انشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من دراسة شروط إنشاء الفروع.

وبعد موافقة غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة بكتابها رقم ( 147) بتاريخ 28/2/2019 وبعد أخذ رأى الاتحاد المصري للغرف السياحية.

فقد تقرر بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة وذلك لعدم حاجة البلاد اليها خلال هذه الفترة.

 

 


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