الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولى إلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها بالأقصى

كتب مصطفى عنبر

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل وتحمل مسئولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلى وقف انتهاكاتها الجسيمة فى المسجد الأقصى المبارك وتقويضها لحرية العبادة وذلك إعمالا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التى تؤكد على وضعية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.

وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي فى تصريح صحفى له اليوم، بأشد العبارات الانتهاكات والاجراءات الإسرائيلية الجسيمة التى تستهدف المسجد الأقصى المبارك، والتدخل السافر لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بعمل مجلس الأوقاف، والمخطط الممنهج للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

كما استنكر الأمين العام المساعد، حملة الإبعادات التعسفية التى تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن المسجد الأقصى المبارك، والتى كان أخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامى عن الأقصى المبارك، واعتقال حراس المسجد، بعد فتح مبنى ومصلى باب الرحمة الذى هو جزء لا يتجزأ من الحرم القدسى الشريف، فى الوقت الذى تطلق العنان يوميا لغلاة المستوطنين لاستباحته وإقامة الصلوات التلمودية فيه.

وأكد السفير أبو علي، أن ذلك تصعيد خطير يدق ناقوس خطر بشأن ما يحدق بالمسجد الأقصى المبارك، محذرا من العواقب الوخيمة التى تنذر بإشعال المنطقة برمتها مما سيؤدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وجر المنطقة إلى حرب دينية كارثية، كما حيا المقدسيين المرابطين الصامدين فى وجه الاحتلال الإسرائيلى للحفاظ على مدينة القدس وهويتها وتراثها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدا أهمية العمل من أجل تعزيز صمودهم فى وجهة ألة التهويد والتزييف وهدم المنازل وسرقة الآثار والحفريات وفى محيط الحرم القدسى الشريف، ومصادرة الأراضى والاستيطان .