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الجامعة العربية تؤكد حرصها على توطيد العلاقات مع أكاديمية ناصر العسكرية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:14 ص
الجامعة العربية تؤكد حرصها على توطيد العلاقات مع أكاديمية ناصر العسكرية الجامعة العربية ـ أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، "الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربى"، اليوم الاثنين، زيارة لدارسي دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا، للعام التدريبي 2018-2019 "دورة إدارة الأزمات والتفاوض".
 
وأكد السفير خليل الزوادي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الأمن القومي، في كلمته اليوم خلال استقباله وفد الدارسين، أهمية هذه الزيارة، والتي تعبر عن مدى الحرص على توطيد العلاقات بين الأكاديمية وجامعة الدول العربية، مشيدًا بالدور الحيوي الذى تقوم به الأكاديمية فى نشر العلوم العسكرية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية بين كافة الدارسين سواء عسكريين أو مدنيين، ومنح إجازة الزمالة والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.
 
وأضاف السفير الزوادى، أن الزيارة تأتى في إطار التواصل المستمر بين الأمانة العامة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حيث تتم الزيارات بشكل سنوى، وذلك بهدف إطلاع الدارسين من مصر وكافة الدول العربية على نشاط جامعة الدول العربية وما تقوم به مؤسساتها، خاصة ما يتعلق بمجلس السلم والأمن وباقى الأجهزة في إطار العمل العربى المشترك.
 
 

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