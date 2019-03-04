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التضامن : انتظام صرف معاشات مارس فى اليوم الرابع

الإثنين، 04 مارس 2019 09:05 م
التضامن : انتظام صرف معاشات مارس فى اليوم الرابع غادة والى - وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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قالت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أنها تتابع انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس  في يومها الرابع  على التوالي  حيث استعرضت  وزيرة التضامن  تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة  صرف معاشات شهر مارس  على مدى ساعات اليوم والتي أشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة  من مساء اليوم الرابع  من مارس مليون و233  الف عملية صرف بإجمالي  مليار و529  مليون جنيه  
 
وبحسب التقرير ، سجلت  ماكينات الصرافات الالية 816 الف حالة بقيمة 882  مليون جنيه وتم تسجيل 22 الف  حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 25  مليون جنيه بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 395  الف حالة صرف قامت بصرف 622  مليون جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى  باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ  مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات
 
 

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