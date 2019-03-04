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البيئة تشن حملات تفتيش فى أسيوط وتتخذ إجراءات ضد المخالفين

الإثنين، 04 مارس 2019 02:23 م
البيئة تشن حملات تفتيش فى أسيوط وتتخذ إجراءات ضد المخالفين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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نفذت وزارة البيئة، حملة تفتيش مكبرة على العائمات الكائنة بنهر النيل للتأكد من الالتزام بتطبيق قانون البيئة وأسفرت حملة التفتيش عن تحرير مخالفات ومحاضر ضد عدد من العائمات، نظرا  لعدم سلامة وسائل الصرف الخاصة وعدم التزامها بالمعايير وبالاشتراطات البيئية المنصوص عليها بقانون حماية البيئة.
 
كما تم سحب عدد 5 عينات مياه من نهر النيل لرصد نوعية مياه نهر النيل بمشروع قناطر أسيوط الجديد وإعداد تقرير بالنتائج وذلك فى إطار عقد الإتفاق الموقع بين وزارتى البيئة والرى - قطاع القناطر والخزانات الكبرى والخاص برصد التغيرات فى الوضع البيئي أثناء مراحل إنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائيه وبعد التشغيل وتمت هذه الحملة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط  وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.
 
وتم تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع ادارة شئون البيئة بالغنايم  للتفتيش على بعض المنشآت الطبية بمركز الغنايم وتوجهت اللجنة لوحدة طب الأسرة بقرى العامرى  و العزايزة وعدد من المعامل الطبية ومراكز الأشعة  وتم عمل مخالفات ومحاضر ضد المخالفين ويأتى ذلك فى إطار  خطة وزارة البيئة  للتفتيش على المنشآت الصحية العامة والخاصة للكشف عن طرق التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة وبيان مدى مطابقة الإدارة البيئية بتلك المنشآت للمعايير والاشتراطات البيئية.

 


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تفتيش

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