الاستثمار: حل 8 مشكلات لمستثمرين لبنانيين باستثمارات 600 مليون دولار فى عامين

كتب - عبد الحليم سالم

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فى ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى فى دورته الخامسة، بحضور محمد شقير وزير الاتصالات اللبنانى، ومنى وهبة الملحق التجارى لمصر فى بيروت، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعدد من الشركات اللبنانية المستثمرة فى مصر، حسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

وخلال الملتقى، أشاد الحضور بحل نحو 8 مشكلات للمستثمرين اللبنانين فى مصر خلال العامين الماضيين، بقيمة 600 مليون دولار، والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وقال محمد شقير وزير الاتصالات اللبنانى، إن الدولة المصرية اليوم، تقف فى محطة مهمة لِلاستثمارات سواء كانت العربية أو الإفريقية، حيث شهدنا التغيير الإيجابى الذى حدث فى مصر، وكذلك الانفتاح الذى شهدته الدولة خلال الأربع سنوات الماضية.

وأضاف: "إننا كدولة لبنان نشجع على الاستثمار فى الدولة المصرية بسبب التسهيلات الموجودة حاليا".

وأكد المهندس فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية تمثل نقطة ضوء تطل علينا بعدما نفذت الدولة خطة إصلاح جريئة، موضحا أن من أبرز ملامح هذا الإصلاح هو الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يمكن البناء عليه لفتح باب الاستثمار العربى المشترك.

وأشاد بالمسار الذى سلكته مصر بفتح باب الاستثمار وإغلاق منافذ الفساد التى تعيق أى تنمية فى أى بلد، مشيرا إلى ضرورة ترجمة ما بين البلدين من اتفاقيات وبروتوكولات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع لخدمة مصالح الشعوب العربية.

وذكر فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن العلاقات بين البلدين تقف على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع فيها إلى تحقيق مستويات تعاون اقتصادى غير مسبوقة، سواء على مستوى الاستثمار المباشر المشترك أو على مستوى التبادل التجارى والصادرات.

وأكد ضرورة تحقيق شراكة وتكامل حقيقى بين رجال الأعمال فى البلدين الشقيقين والاستفادة من الإمكانيات والخبرات والطاقات الإنتاجية الكبيرة فى البلدين لتلبية احتياجات الأسواق العربية خاصة التى تحتاج إلى إعادة أعمار والاستفادة من الخبرات اللبنانية المتواجدة والمنتشرة والمحققة لنجاحات كبيرة فى القارة الإفريقية وبالأخص مع تزايد الدور المصرى فى القارة السمراء بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى، مؤكدا على دور القطاع الخاص فى البلدين فى البناء والعمل عمل تحقيق تكامل حقيقى فى التجارة والاستثمار المشترك.

وقال المهندس أحمد السويدى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى، إن التصنيع فى مصر أصبح مميزا وله سمعة عالمية بفضل حزمة الحوافز التى أقرتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن الشركات المصرية تعمل على اقتحام القطاع الاستثمارى فى لبنان وإقامة العديد من الصناعات المصرية بها.

وفى نهاية الملتقى، قامت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتكريم الوزيرة، نظرا لدورها فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.

الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر يبلغ 4 مليارات دولار، والتى تعكس نشاط 1645 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، ويعد الاستثمار اللبنانى هو ثالث أسرع استثمار نمو فى مصر خلال العام الماضى.