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الإحصاء: 8.7 مليار جنيه إيداعات المصريين بـ"البريد" فى نهاية 2018

الإثنين، 04 مارس 2019 07:00 ص
الإحصاء: 8.7 مليار جنيه إيداعات المصريين بـ"البريد" فى نهاية 2018 عصام الصغير رئيس هيئة البريد المصرى
كتبت- هبة حسام
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بلغت قيمة إيداعات المصريين فى صندوق التوفير "البريد" بنهاية شهر ديسمبر الماضى 8.7 مليار جنيه، مقابل 9.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، بتراجع بلغت نسبته 5.4%.

وبحسب تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد عمليات الإيداع التى تمت لقيمة الإيداعات المذكورة، 1.2 مليون عملية، وفى المقابل بلغ عدد المسحوبات 1.3 مليون عملية، سُحب من خلالها 9.3 مليار جنيه، خلال شهر ديسمبر 2018.

تراجعت قيمة المسحوبات من هيئة البريد خلال شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بمثيله من عام 2017، بنسبة قدرها 18.4%، وذلك بعد أن سجلت 11.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، مقارنة بـ 9.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2018، كما هو مذكور عالياً.

من الجدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين يخدمهم البريد المصرى، يبلغ حوالى 24 مليون موطن، فيما تصل أعداد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لنحو 4800 مكتب، يعمل بهم حوالى 50 ألف موظف.

 

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ايداعات ومسحوبات البريد بنهاية 2018

 


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