الأوقاف: بيان الأزهر فى التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة خطبة الجمعة

كتب - إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن وزارة الأوقاف المصرية قد اعتمدت بيان الأزهر الشريف في التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة أساسية لخطبة الجمعة القادمة ،وذلك بمناسبة يوم الشهيد ، حيث نص بيان الأزهر الشريف الذى أصدره بتاريخ 23 /2/2019م على أن الشهداء الحقيقيين هم مَن يُدافِعون عن أوطانهم ضد كل مُعتَدٍ ويَدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابها وسمائها وأهلها وكلّ مَن يعيشون على أرضها ، وليس هؤلاء الذين يُرَوِّعون أهلَ وطنهم ويُهَدّدون أمنهم وأمانهم ويَسعَونَ إلى نشر الفساد والفوضى في ربوعه.

وغير خافٍ أنّ من واجبات المسلم أن يكون وفيًّا ومُحبًّا لوطنه ، وحاميًا ومدافعًا عنه بكل ما يملك من قولٍ أو فعلٍ، وأن حُبّ الأوطان من الإيمان ، وأنّ ذلك مما تؤيّده العقيدة الإسلاميّة والسنة النبوية ، بل ويتفقّ عليه أصحاب الفِطَر السليمة ، والعقول المستقيمة.