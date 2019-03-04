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الأموال العامة تضبط مستريحة الإسكندرية بعد جمعها 800 ألف جنيه من ضحاياها

الإثنين، 04 مارس 2019 10:42 ص
الأموال العامة تضبط مستريحة الإسكندرية بعد جمعها 800 ألف جنيه من ضحاياها أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية، لاستيلايها على 800 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها.
 
تلقى قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من "محمد.ح" مقيم الرمل و5 آخرين، يتضررون فيه من "رشا.ح" 49 سنة موظفة بشركة خاصة لإستيلائها منهم على 800 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال استيراد الأجهزة الطبية، مقابل نسب ربح شهرية، إلا أنها أعطتهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفت عن السداد، وعند مطالبتها برد المبالغ المالية التى تحصلت عليها تهربت من السداد.
 
ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة متعهده بسداد المبالغ المالية الخاصة بالشاكين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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