"الأعلى للإعلام": عقوبات صارمة ضد ناشرى الأخبار المفبركة

كتب محمد السيد

أكد صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس بدأت فى رصد كافة المواقع والصحف التى نشرت أخبار مفبركة بشأن تعيين وزير جديد للنقل خلفا لهشام عرفات.

وأضاف صالح الصالحى، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها غدا الثلاثاء للتحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل منع نشر أى أخبار مجهلة المصدر، وأن ذلك يدخل ضمن الواجبات الأساسية لوسائل الإعلام وعلى رأسها التحقق من جدية الأخبار قبل بثها أو نشرها مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة للنشر.

وأوضح أن قرار المجلس من قبل يأتى فى إطار اهتمامه بمنع الأخبار المُجهّلة التى تُنشر على الصحف والفضائيات، ونظرا للاتجاه المتزايد لنشر الأخبار المجهلة والزائفة ولمواجهة هذه الظاهرة وفى إطار حوكمة الإعلام وأطر الشفافية والمساءلة ودرءا للمخاطر التى تترتب على نشر الأخبار مجهلة المصدر يمكن أن تضر بالصالح العام والاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى أو تمس مصالح مصر السياسية والاقتصادية العليا وعلاقتها الدولية .

وذكر صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيتخذ أقصى عقوبة ضد ناشرى الأخبار المفبركة وذلك وفقا للقانون، وضد المواقع التى تنقل عن مواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من مصداقية الخبر.