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الإثنين، 04 مارس 2019 11:40 ص
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الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل آمال إنهاء الحرب التجارية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:04 ص
الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل آمال إنهاء الحرب التجارية أسهم أوروبا
رويترز
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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين إذ أدى التفاؤل إزاء إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتعزيز المعنويات فى حين امتد الإقبال على المخاطرة من آسيا إلى أوروبا فى يوم هادئ على صعيد أرباح الشركات والمؤشرات الاقتصادية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4% بحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش ليحوم حول مستويات لم يشهدها منذ بداية أكتوبر. ورغم ذلك منيت بعض الأسهم بخسائر كبيرة من بينها روتورك البريطانية التى سجل سهمها أسوأ أداء وفقد 7.4% بعد نتائج مخيبة للآمال.

 

 


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