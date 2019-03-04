الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة ونشاط للرياح

كتب محمود راغب

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بكثافة الشبورة المائية على الطرق من اليوم الاثنين خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، مشيرا إلى هدوء سرعات الرياح مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن غدا الثلاثاء سيشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب البلاد مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مع انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد بمعدل من درجتين لـ 3 درجات.

وأشار مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع يوم الأربعاء ستنحصر فرص سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، قائلا: "لازلنا فى فصل الشتاء".