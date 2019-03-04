الأحوال المدنية: استخراج 1.5 مليون شهادة ميلاد و757 ألف بطاقة خلال شهر

كتب ــ محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في استخراج 757533 بطاقة رقم قومي، وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار "1568567 ميلاد – 119903 وفاة – 172466 قيد عائلي"، وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "2621 قيد وقائع ميلاد – 257 قيد وقائع وفاة – 482 ساقط قيد ميلاد – 41ساقط قيد وفــاة – 376 قيد وقائع الزواج – 447 قرارات تصحيح – 2942 وثائق مترجمة" خلال شهر.

وتمكن ضباط الأحوال المدنية من ضبط 3417 قضية في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات، ووجه اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة ، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.