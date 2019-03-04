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الأحد المقبل.. انطلاق احتفالات الفرانكفونية فى الكويت بمشاركة مصرية

الإثنين، 04 مارس 2019 02:07 م
الأحد المقبل.. انطلاق احتفالات الفرانكفونية فى الكويت بمشاركة مصرية قال سفير مصر بالكويت طارق القونى
الكويت (أ ش أ)
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أعلن سفير بلجيكا لدى الكويت بيت هيربات أنه سيتم اطلاق احتفالات الدول الأعضاء فى المنظمة الفرانكفونية بالكويت خلال الفترة من 10 إلى 23 مارس الجارى، مشيرا إلى أن الفعاليات تتضمن عرض أفلام من الدول الأعضاء، وبعض الحفلات الموسيقية، وبازارا يضم منتجات ثقافية للدول المشاركة تبرز أهم العناصر الثقافية لديهم.

وقال هيربات - خلال مؤتمر صحفى عقده للإعلان عن انطلاق احتفالات الفرانكفونية فى الكويت، بحضور سفراء وممثلين عن الدول المنظمة - "إن منظمة الفرانكفونية مستمرة فى تحقيق أهدافها؛ وذلك بمشاركة عدد كبير من الدول الناطقة باللغة الفرنسية، معربا عن أمله فى انضمام الكويت لهذه المنظومة كعضو مراقب".

ومن جانبه، قال سفير مصر لدى الكويت طارق القونى "إن مصر عضو بالمنظمة الفرانكفونية، انطلاقا من العلاقة الوطيدة بين مصر والعالم الفرانكفوني، خاصة وأن أول سكرتير عام للمنظمة كان المصرى الدكتور بطرس غالى بين عامى 1996 - 1997، فضلا عن وجود إحدى مؤسسات المنظمة فى الإسكندرية".

وأضاف أن السفارة المصرية فى الكويت ستشارك فى الاحتفالات من خلال فيلم سينمائى بعنوان (أسماء) من إنتاج 2011، مشيرا إلى أن الفيلم الذى حصل على العديد من الجوائز، يتعرض للقضايا الاجتماعية.

وبدوره، قال نائب السفير الفرنسى سيباستيان لاسالونير "إن سفارة بلاده تسعى لنشر الثقافة الفرنسية فى الكويت، خاصة وأن الفرانكفونية لا تعنى فرنسا فقط، لكنها تضم 70 دولة ناطقة بالفرنسية أو مهتمة بها، لافتا إلى أن السفارة تعمل على إقناع الكويت للانضمام إلى المنظمة كعضو مراقب؛ وذلك لتزايد عدد المتحدثين باللغة الفرنسية يوما بعد يوم".

ومن جانبه، كشف السفير السويسرى لدى الكويت بينيدكت جوبلر أن بلاده ستشارك فى الفاعلية بفيلم يحكى عن الصراعات فى لبنان والبوسنة وكولومبيا، وما قامت به بعض الدول لمساعدتهم للخروج من محنتهم، مشيرا إلى أن الفيلم حصل على جوائز عدة.. فيما أوضح سفير كندا لدى الكويت أن السفارة ستنظم حفل الاستقبال الخاص بالاحتفال بالفرانكفونية، بحضور عدد كبير من الكويتيين المتحدثين باللغة الفرنسية.

وبدوره، أكد مدير المعهد الفرنسى فى الكويت سيدريك دوفى أن المعهد سيستضيف عددا من الفعاليات الثقافية، منها عرض أفلام للدول المشاركة، والبازار، بالإضافة لاستحداثهم مسابقة الألعاب الإلكترونية والألغاز.

 


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