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استجابة لـ اليوم السابع.. وزيرة الصحة تأمر بعلاج طفلة مصابة بتشوهات خلقية

الإثنين، 04 مارس 2019 05:12 م
استجابة لـ اليوم السابع.. وزيرة الصحة تأمر بعلاج طفلة مصابة بتشوهات خلقية صورة الطفلة فرح
كتب وليد عبد السلام
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بعد ما يقرب من ساعتين من نشر اليوم السابع تقريرا بعنوان "أب يستغيث بوزيرة الصحة لعلاج ابنته على نفقة الدولة من عيب خلقى"، استجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لحالة الطفلة "فرح" التى تعانى عيبا خلقيا فى الوجه والجهاز التناسلى والتصاق فى أصابع اليد والقدم وأمرت بعرض الحالة على الاستشاريين لإبداء الرأى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العلاج.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لـ "اليوم السابع" أنه تم التواصل مع ولى أمر الحالة وسيتم تحديد موعد لمناظرتها من جانب الأطباء لبدء اجراءات العلاج بشكل سريع.

 

وكان اليوم السابع تلقى من القارئ على أحمد على جمعة عبر خدمة صحافة المواطن، رسالة استغاثة إلى وزارة الصحة لعلاج الطفلة ابنته"

 

وقال الأب  فى رسالته عن طريق خدمة "الوتس اب" التى يقدمها اليوم السابع، "أنا من عزبة خلوص بقرية فانوس مركز طامية محافظة الفيوم ولدى طفلة "فرح"  ولدت بعيب خلقى وتحتاج للعديد من العمليات والفحوصات وأرجو من وزيرة الصحة التدخل لمساعدتى في علاجها على نفقة الدولة نظرا لعدم قدرتى على نفقات العلاج" وحدد هذا الرقم للتواصل معه 01003081813.

 

 


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أب يستغيث بوزيرة الصحة لعلاج ابنته على نفقة الدولة من عيب خلقى

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