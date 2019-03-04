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إيفان سوركوش: الاتحاد الأوروبى يدعم استراتيجية مصر للسكان بـ27 مليون يورو

الإثنين، 04 مارس 2019 03:17 م
إيفان سوركوش: الاتحاد الأوروبى يدعم استراتيجية مصر للسكان بـ27 مليون يورو إيفان سوركوش وسحر نصر
كتبت ريهام عبد الله
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أكد إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على ضرورة الوصول بالنمو السكانى فى مصر لمستويات مستدامة، لتحقيق الازدهار وضمان جودة التعليم.

وقال سوركوش عبر تويتر:"لتحقيق الازدهار والتوظيف والتعليم للجميع، يجب أن يصل النمو السكاني إلى مستويات مستدامة، هذا مهم لمستقبل مصر، كشريك وصديق لمصر، يسعدني أن الاتحاد الأوروبي يدعم تنفيذ استراتيجية مصر القومية للسكان 2030 بمنحة قدرها 27 مليون يورو".

 

إيفان سوركوش وسحر نصر
إيفان سوركوش وسحر نصر

 

إيفان سوكوش
إيفان سوركوش

وتطلق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبى.

 

 

 


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اليوم السابع بلس

سحر نصر

السكان

النمو السكانى

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