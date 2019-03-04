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الإثنين، 04 مارس 2019 04:17 م
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بعد شهر من توقيع اتفاق سلام بين السلطة والجماعات المسلحة..

إفريقيا الوسطى تعلن تشكيل حكومة جديدة

الإثنين، 04 مارس 2019 03:42 م
إفريقيا الوسطى تعلن تشكيل حكومة جديدة رئيس وزراء إفريقيا الوسطى ماتيى سيمبليس سارنجى
بانجى(أ ش أ)
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أعلنت السلطات فى إفريقيا الوسطى تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور شهر واحد فقط على توقيع اتفاق سلام بين السلطات والجماعات المسلحة، والذى ينص على تشكيل فريق حكومى شامل جديد.

وذكرت الحكومة - فى بيان نقل راديو (إفريقيا 1) اليوم الاثنين، مقتطفات منه - أنه من بين التغييرات البارزة فى الحكومة تعيين ماكسيم موكوم زعيم ميليشيات (بالاكا) وحليف الجماعات المسلحة الرئيسية العاملة فى البلاد فى منصب وزير نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن.

وأضاف البيان أنه تم تعيين أيضا سليمان داودا الناطق الرسمى باسم المجموعة المسلحة من أجل الوحدة الوطنية وزيرا للثروة الحيوانية، كما تولى حمزة جويسمالا الذراع الأيمن لـ "نور الدين آدم" زعيم الجبهة الشعبية المسلحة لنهضة إفريقيا الوسطى حقيبة تنمية الطاقة والموارد المائية، وعُين أيضا أحد أعضاء الحركة الوطنية لإفريقيا الوسطى البارزين أداما شايبو فى منصب وزير للتحديث، وبيرتين بيا فى منصب وزير الخدمة العامة.

يذكر أن اتفاقية السلام التى تم التوصل إليها فى الخرطوم وتم التوقيع عليها فى 6 فبراير الماضى العاصمة بانجى بين حكومة إفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة تنص على تشكيل حكومة شاملة.

يشار إلى أنه منذ 6 فبراير الماضى عندما تم التوقيع على الاتفاقية فى بانجى، وقعت بعض الحوادث المسلحة فى البلاد وذلك دون تسجيل أى قتال، حيث يعد هذا الاتفاق الثامن من نوعه منذ بداية الأزمة، وتم إعداده منذ يوليو عام 2017 من جانب الاتحاد الإفريقي، ورحب به جميع الشركاء لإفريقيا الوسطى.

 


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