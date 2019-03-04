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إحالة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمنيا وآخرين للمحاكمة التأديبية

الإثنين، 04 مارس 2019 02:02 م
إحالة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمنيا وآخرين للمحاكمة التأديبية محكمة - ارشيفيه
كتب عبد الله محمود
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قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمنيا ومدير شئون العاملين ورئيس قسم بالادارة ومدير التنسيق إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القانون وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

كشفت التحقيقات فى القضية أن "ناصر .ع" ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمنيا وافق على ندب مجموعة من العاملين بوظائف أعمال إدارية بديوان عام المنطقة إلى عدد من المعاهد دون إسناد أي أنصبة من الحصص إليهم، ورغم ذلك تم صرف بدل اعتماد لهم بالمخالفة لأحكام القانون 7 ولائحته التنفيذية، ومذكرة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر المعتمدة من وكيل الأزهر في 23 ديسمبر 2013.

وتبين من أوراق القضية أن محمود .غ  مدير التنسيق، ومحمود . ع مدير شئون العاملين ورضا .س رئيس قسم بالادارة ، قاموا بصرف بدل الاعتماد للأشخاص الوارد أسمائهم في تقرير الفحص رغم كونهم مكلفين بأعمال إدارية بديوان عام المنطقة ولم يسند إليهم أي أنصبة من الحصص للمعاهد التابعة للمنطقة الأمر الذي ترتب عليه صرف بدل إعتماد لهم بالمخالفة للقانون.

 


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