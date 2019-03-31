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4 تشريعات وقوانين طالب الرئيس الحكومة بها فى حفل تكريم الأمهات.. تعرف عليها

الأحد، 31 مارس 2019 02:00 ص
4 تشريعات وقوانين طالب الرئيس الحكومة بها فى حفل تكريم الأمهات.. تعرف عليها الرئيس السيسى فى حفل تكريم المرأة
كتب محمد أبو عوض
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، فى ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها.

 وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة ما يلى:

1- إعداد التشريعات المناسبة، التى تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، آخذين فى الاعتبار، الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها فى حالة الطلاق، وهى جميعها أشكال متعددة للعنف.

2- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

3- صياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، وتطلع الرئيس للتنفيذ الفعال والإيجابى لبرنامج "مودة".

4- صياغة التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من ظاهرة الغارمات.

 

 


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