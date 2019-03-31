"وكيل تعليم دمياط" يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثاني

دمياط معتز الشربينى

عقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، بموجهى العموم والأوائل للمواد الدراسية المختلفة، بحضور عصام النماس مدير إدارة التوجية الفني، بشأن التمهيد لاستعدادات امتحانات اخر العام ومتابعة الانتهاء من الخطة الزمنية للمناهج.

أكد "سويلم" خلال الاجتماع، أن الموجه العام هو المسئول الأول عن الامتحان، مراعيًا البعد عن الاشارات السياسية أو الدينية أو الحزبية بالتصريح أو التلميح وعن التطرق إلى الأجزاء المحذوفة من المناهج وأيضًا الفروق الفردية بين الطلاب مشددا بعدم فرد العضلات في وضع الامتحانات ، والانتهاء من المناهج طبقا للخريطة الزمنية ومراعاة الإجازات وأيام العطلات ، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع موسع لمناقشة الاستعداد النهائى لامتحانات نهاية العام.

وأضاف "وكيل الوزارة أنه على الموجه العام تكليف الموجهين الذين على قدر المسئوليه بوضع الامتحان ولا يتم تسليمه لمدير المدرسة فقط بل يقوم بطباعته بنفسه وتسليمه مغلقا لمدير المدرسة ولا يفتح إلا وقت الامتحان ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وفى نهاية الاجتماع، نبه وكيل الوزارة على الموجهين العموم بضرورة الالتزام بالتعليمات ، وتواجدهم فى غرفة العمليات أيام الامتحان الخاص بمادتهم بديوان المديرية للرد على أى استفسار مفاجئ.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بالاستعداد والتجهيز لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى لعام2019/2018.